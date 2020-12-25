Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.12.2020,  
13:31
Текст:  Светлана Цыганкова

Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в 2020 году выполнил три испытательных пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон". Все они признаны успешными.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Северный флот России приравняли к военному округу

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ракету запускали как по морской цели, так и по береговой. Напомним, первый раз это случилось в октябре нынешнего года. Ракета тогда поразила мишень в Баренцевом море. В ноябре "Циркон" также запускали по морской цели, а в декабре крылатая ракета пролетела 350 километров и уничтожила цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

Тогда она летела со скоростью более 8 Махов. Все испытания признали успешными. Были полностью подтверждены высокие скоростные и другие тактико-технические характеристики нового оружия.

Как добавили в пресс-службе Северного флота, экипаж корабля после выполнения учебно-боевых задач возвращается в главную базу СФ - город Североморск.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350. Построен в Санкт-Петербурге, принят на вооружение Северного флота в июле 2018 года. Он предназначен для борьбы с надводными, воздушными и подводными силами противника. В состоянии нанести удар на расстояние свыше полутора тысяч километров. Фрегат уже совершил несколько учений и кругосветное путешествие.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: US Army / wikimedia.org
Колесный Abrams: необычный макет американского танка замечен в Китае 24.12.2020
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России 23.12.2020
Комплекс "Бал" взял под прицел новую американскую РЛС 22.12.2020
испытания
Ту-95МС отработал управление беспилотником в полете 24.12.2020
Россия возродила закрытую со времен СССР оружейную лабораторию 24.12.2020
корабли
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки 17.12.2020
Отряд кораблей Балтфлота ушел в дальний поход в Атлантику 16.12.2020