В Адыгее 31 декабря объявили выходным днем для госслужащих

В Республике Адыгея 31 декабря власти объявили выходным днем для госслужащих. Об этом сообщили в администрации правительства региона.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о переносе выходного дня в исполнительных органах государственной власти с субботы, 26 декабря 2020 года, на четверг, 31 декабря 2020 года. Органам местного самоуправления, остальным бюджетным организациям рекомендовано поступить аналогичным образом.

Идею сделать последний день года нерабочим одобрил президент России Владимир Путин. На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря глава государства направил эту рекомендацию во все регионы.