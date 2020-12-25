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25.12.2020 20:09
Рубрика: Спорт

Анна Щербакова лидирует после короткой программы на ЧР в Челябинске

Текст: Анна Козина

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова и на ЧР-2020 в Челябинске захватила лидерство после короткой программы. В тройку сильнейших вошли еще две ученицы Этери Тутберидзе - 14-летние Камила Валиева и Дарья Усачева, которые проводят первый взрослый сезон.

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Анна Щербакова чисто исполнила прыжки, но допустила помарку на одном из вращений. Спортсменка получила за прокат 80,31 балла. Камила Валиева, упавшая с тройного акселя, занимает второе место с результатом 79,99. Дарья Усачева набрала 76,72 балла.

Александра Трусова не стала рисковать и вставлять триксель в программу. Но даже с безошибочным прокатом судьи поставили ее на четвертую строчку (75,76). Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила аксель с ошибкой на приземлении, поэтому существенно отстала от лидеров (73,56).

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