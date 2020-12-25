Михаил Коляда в третий раз выиграл чемпионат России

Михаил Коляда стал трехкратным чемпионом России. Фигурист, который с этого сезона тренируется у Алексея Мишина, с огромным преимуществом выиграл турнир одиночников на ЧР в Челябинске. Ранее Михаил побеждал на национальных первенствах в 2017 и 2018 годах.

На ЧР-2020 Коляда чисто исполнил короткую программу и захватил лидерство еще вчера. В пятницу в произвольной программе была допущена лишь ошибка на выезде на тройном акселе. Но спортсмен справился с двумя четверными прыжками: сделал каскад "четверной тулуп - тройной тулуп" и одиночный четверной тулуп.

За прокат произвольной программы Михаил Коляда набрал 193,67 балла и 296,15 балла в сумме за два выступления. Второе место занял Макар Игнатов (265,37). Тройку сильнейших замкнул Марк Кондратюк (260,31).

Помимо трех золотых медалей ЧР, в копилке Коляды есть "серебро" олимпийского командного турнира в Пхенчхане-2018, "бронза" чемпионата мира того же сезона и две награды с чемпионатов Европы.