Не стало ветерана Великой Отечественной Алефтины Груздковой - вместе с внуком она вела блог о войне и мире

Она ушла на войну 18-летней - с подругами отправилась из Свердловска в Москву, где поступила на службу в войска противовоздушной обороны.

Алефтина Груздкова прошла всю войну, вернувшись в Свердловск (теперь - Екатеринбург), создала семью. Она привыкла все делать сама. И когда осталась в квартире одна, отказалась переезжать к родне, хотя настойчиво звали.

Когда внук Константин Перминов купил бабушке планшет и установил приложения, чтобы она могла смотреть видео от внуков и правнуков, возникла идея создать страницу в соцсетях и для бабушки. Страницу так и назвали - @babushka1922.

Алефтина Николаевна читала любимые стихи, поздравляла всех с праздниками и рассказывала истории из жизни. На страницу подписалось более 20тысяч человек. Внук зачитывал бабушке сотни сообщений, которые приходили со всей страны.

Сегодня Константин сообщил, что бабушки не стало.

- Ее девичья отвага, бескорыстная любовь к окружающим и доброта простой советской бабушки покорили тысячи сердец. Ее стихи, часть которых знало только ее поколение, мы вряд ли услышим от кого-либо еще, - написал Константин на своей странице.

Он добавил, что в этом году было снято и еще не опубликовано видео с ответами Алефтины Николаевны о войне, которые задавали подписчики.

- В ее аккаунте будет еще много публикаций. С ними познакомятся наши внуки и внуки наших внуков, так как это наша история, доступная на языке молодежи - в инстаграм, - надеется Константин.