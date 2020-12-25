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25.12.2020,  
10:50
Текст:  Татьяна Воробьева

На Урале заступили на боевое дежурство боевые расчеты С-400 "Триумф"

Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Боевые расчеты новых зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" заступили на первое боевое дежурство в поселке Красный на Среднем Урале. Перевооружение позволило увеличить боевой потенциал зенитного-ракетного полка в два раза.

Фото: Севмаш/РИА Новости
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"Личный состав приступил к выполнению задач по охране воздушного пространства на боевых позициях в уральской зоне ответственности противовоздушной обороны", - рапортует Центральный военный округ.

В ноябре, напомним, около 200 единиц техники было доставлено по железной дороге с полигона Капустин Яр в Свердловскую область. Также вместе с машинами прибыли три сотни военнослужащих.

Зенитки "Триумф" - это высокоэффективное средство поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых и целей. В том числе - в условиях радиоэлектронных помех.

Система способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 километров - баллистические, имеющие скорость до 4,8 километров в секунду. Вооружение ЗРС эффективно на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Военнослужащие, которым предстоит работать на новой технике, в середине января этого года прошли курс переподготовки в Учебном центре зенитных ракетных войск, что в Ленинградской области.

"Специалисты зенитных ракетных войск прошли курсы по ведению радиолокационной разведки, сопровождению воздушных целей операторами радиолокационных станций и отработке норматива по переводу в готовность номер один зенитных ракетных систем С-400", - рассказали в пресс-службе ЦВО, уточнив, что после учебы военнослужащие "отстрелялись" на полигоне в Астраханской области.

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