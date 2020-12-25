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25.12.2020 20:13
Рубрика: Спорт

Плющенко был возмущен оценками Трусовой

Текст: Анна Козина

Тренер Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко остался недоволен оценками своей подопечной по итогам короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Как только он увидел баллы Трусовой в зоне "слез и поцелуев", он эмоциональным жестом отреагировал на ситуацию: показал большой палец вниз. По трибунам также прокатился недовольный гул.

Журналистам Плющенко сказал, что Трусова исполнила лучший прокат в сезоне.

"Надо спрашивать у судей, что они там увидели. Получился лучший ее прокат в сезоне. Прибавила серьезно. Все вращения достояла, прекрасные прыжки. Только выпрыгнуть из платья осталось, - заявил Плющенко. - У нас завтра еще день, работаем дальше".

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