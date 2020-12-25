Плющенко был возмущен оценками Трусовой

Тренер Александры Трусовой, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко остался недоволен оценками своей подопечной по итогам короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

Как только он увидел баллы Трусовой в зоне "слез и поцелуев", он эмоциональным жестом отреагировал на ситуацию: показал большой палец вниз. По трибунам также прокатился недовольный гул.

Журналистам Плющенко сказал, что Трусова исполнила лучший прокат в сезоне.

"Надо спрашивать у судей, что они там увидели. Получился лучший ее прокат в сезоне. Прибавила серьезно. Все вращения достояла, прекрасные прыжки. Только выпрыгнуть из платья осталось, - заявил Плющенко. - У нас завтра еще день, работаем дальше".