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25.12.2020 13:18
Рубрика: Власть

В Екатеринбурге впервые пройдет "Афганская свеча памяти"

Текст: Юлия Мякишева

У памятника "Черный тюльпан" в Екатеринбурге пройдет памятная акция, приуроченная к 41-й годовщине ввода советских войск в Афганистан и операции "Байкал-79".

В частности, собравшиеся вспомнят десантников, погибших в результате падения Ил-76 при посадке на аэродроме Кабула.

Фото: photoxpress
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- 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. В числе войск была 103 воздушно-десантная витебская гвардейская дивизия краснознаменная. Летели 357, 350 и 317 гвардейские парашютно-десантные полки. Я был участником, мне было 18 с половиной лет. Когда мы приземлились на аэродроме Баграм в Афганистане, наши десантники сказали, что уже нас похоронили, думали, что мы погибли. Когда мы подлетали, видели зарево, сначала не поняли, что это. Потом оказалось, что взорвался Ил-76, погибли коллеги из другого полка, 47 человек, из них 38 десантников, - рассказал "РГ" участник военной операции "Байкал-79" по вводу советских войск в Афганистан, ветеран воздушно-десантных войск, председатель Совета Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Мезенцев.

Он отметил, что "Афганская свеча памяти" теперь будет проходить каждый год, по всей стране, как дань памяти всем "афганцам".

В рамках акции, которая начнется сегодня в семь вечера, планируется зажечь 47 свечей и возложить гвоздики к памятнику. Мероприятие проведут с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

- Такие мероприятия - сплачивают тех, кто жив ныне. Мы постоянно стараемся поддерживать отношения. Наш первый батальон 357 полка встречается уже 40 лет, вместе мы ездим в Беларусь, где дислоцировались наши полки. Мы пишем друг другу письма, боремся до сих пор за награды, общаемся с командиром батальона, начальником штаба, командиром полка, с начальником штаба батальона, с командирами рот. Мы дружны! - говорит Владимир Мезенцев.

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