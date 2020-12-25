Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 11.11.2020 г. № П/0416 "Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих"

Зарегистрирован 22.12.2020 г. № 61719

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 23.12.2020 г.

Вступает в силу с даты признания утратившим силу Административного регламента исполнения Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.10.2011 № 549 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2011, регистрационный № 22826).