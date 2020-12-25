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25.12.2020 13:47
Рубрика: Власть

Сенаторы одобрили введение уголовной ответственности для иноагентов

Текст: Галина Мисливская
Многократное нарушение порядка работы граждан и организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, может обернуться уголовным делом и лишением свободы. Такой закон одобрил Совет Федерации "под занавес" осенней сессии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно документу, за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, предлагается наказывать штрафом до 300 тыс. руб., либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок. Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.

Фото: iStock
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Для физических лиц также предусмотрена административная преюдиция - сначала к ним будут применены статьи административного кодекса. По словам первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, это позволит избежать применения излишне строгого наказания тех, кто совершил нарушение впервые или про ошибке.

В случае злостного нарушения наступит уголовная ответственность. За неисполнение обязанности по представлению заявления о включении в список физлиц-иноагентов лицам, будет грозить штраф до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до 5-ти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

"Предлагаемые меры ответственности будут способствовать предупреждению соответствующих правонарушений и позволят обеспечить надлежащее выполнение требований законодательства РФ в части открытости и прозрачности деятельности лиц, получающих зарубежное финансирование и участвующих в политических процессах на территории страны", - считают авторы законопроекта.

"Принятие федерального закона позволит обеспечить надлежащее выполнение требований законодательства РФ в части открытости и прозрачности деятельности лиц, получающих зарубежное и финансирование и участвующих в политических процессах на территории страны", - говорится в заключении профильного комитета СФ по конституционному законодательству.

В случае подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.

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