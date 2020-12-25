СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы во Внуково

✈️ Пассажирский самолет Нерюнгри — Москва выкатился на 20 м за взлетную полосу при посадке во Внуково



109 пассажиров уже вывели. Они даже ничего не заметили. pic.twitter.com/FiXNLXG8aw — Московские новости (@moskow_vk) December 25, 2020

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте начали проверку после того, как самолет при посадке выкатился за пределы рулежной дорожки во Внуково.

Как уточняет пресс-служба ведомства, борт Нерюнгри - Москва выкатился за пределы зоны на 50 метров. Члены экипажа и пассажиры эвакуированы. Следователи работают на месте ЧП, уточняются детали происшествия.

Ранее "РГ" сообщала, что после посадки за полосу выкатился самолет компании "Якутия". Никто не пострадал.