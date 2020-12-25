Скоропостижно скончался первый за 12 лет посол Беларуси в США

Назначенный летом послом Беларуси в США замминистра иностранных дел РБ Олег Кравченко скоропостижно скончался, не успев уехать на новое место работы в Вашингтон. Об этом сообщает 25 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Причина смерти не уточняется.

После взаимного отзыва послов в 2008 году Кравченко стал первым диппредставителем Беларуси в США. Ранее, в начале 2020 года, в Минске побывал госсекретарь США Майкл Помпео, который заявил, что Вашингтон с нетерпением ждет укрепления отношений с Беларусью.