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25 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Смоленской области от 23 декабря 2020 года № 1605-р "Об организации рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года"

Дата подписания 23 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

В соответствии со статьями 5, 6, 95 и 113 Трудового кодекса Российской Федерации, областным законом "О государственных должностях Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области":

1. Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года (с уменьшением продолжительности рабочего (служебного) дня на 1 час) членов Администрации Смоленской области, руководителей органов исполнительной власти Смоленской области и их заместителей с предоставлением другого дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных статьями 95 и 113 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Руководителям органов исполнительной власти Смоленской области организовать привлечение к работе сотрудников (работников) органов исполнительной власти Смоленской области в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям иных органов государственной власти и государственных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям и иным работодателям организовать рабочее время сотрудников (работников) в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

А.В.Островский



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