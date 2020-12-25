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25.12.2020 12:37
Рубрика: Власть

Совфед усилил ответственность за хулиганство с применением оружия

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии поддержал закон об усилении ответственности за хулиганство с использованием оружия, насилия или угрозой его применения.

Поправки вносятся в статью 213 УК РФ. В ее первой части меняется содержание пункта "а", его новая формулировка - "с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения".

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Это деяние наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А прежний состав пункта "а" первой части статьи 213 перемещается в более "тяжкую" вторую часть. Теперь за хулиганство, совершенное "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" будут наказывать так же, как и за преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до семи лет. Виновных также могут наказать штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет.

"Принятие федерального закона позволит повысить уровень общественной безопасности", - считают в комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Сенаторы будут мониторить правоприменительную практику этого закона, такое поручение дала профильному комитету спикер СФ Валентина Матвиенко.

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