Распоряжение губернатора Тюменской области от 25 декабря 2020 года № 113-р "О нерабочем дне 31 декабря 2020 года"

В целях рациональной организации в Тюменской области рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации":

рекомендовать работодателям (представителям нанимателя) в Тюменской области установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам.

А.В.Моор







