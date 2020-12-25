Распоряжение главы Удмуртской Республики от 24 декабря 2020 года № 303-РГ "Об организации в Удмуртской Республике рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года"

В целях рациональной организации в Удмуртской Республике рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года:

1. Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Удмуртской Республики, лиц, замещающих в Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики и исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики и должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Удмуртской Республики, а также работников государственных учреждений Удмуртской Республики, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителю Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, руководителям исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и руководителям государственных учреждений Удмуртской Республики принять решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Удмуртской Республики, не указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике организовать рабочее (служебное) время работников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Предложить руководителям организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, рассмотреть возможность организации рабочего времени работников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







