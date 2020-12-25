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25 декабря 2020 г.

Постановление правительства Ульяновской области от 16 декабря 2020 года № 755-П "О прожиточном минимуме в Ульяновской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 16 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульяновской области за III квартал 2020 года в следующих размерах:

в расчёте на душу населения - 10 589 рублей;

для трудоспособного населения - 11 363 рубля;

для пенсионеров - 8 643 рубля;

для детей - 10 912 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин



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