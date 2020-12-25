Новости

Москвичам рассказали, когда растает снег 14:13
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры 14:12
Решетников назвал причины ускорения инфляции 14:03
Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб 14:02
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга 13:58
Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей 13:55
Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 13:55
В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
В Ялте ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую 12:51
Умер фантаст Джеймс Ганн 12:48
У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски 12:34
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 12:34
"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года 12:11
В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт 12:06
Анжелика Варум поделилась секретами праздника 11:52
Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике 11:40
Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей 11:38
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 декабря 2020 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 21 декабря 2020 года № 193 "О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 21 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7.2. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы:

7.2.1. Не менее 30 % штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), включая граждан, указанных в подпункте 7.2.2 настоящего подпункта.

7.2.2. Всех работников из числа лиц группы риска, а также беременных женщин, за исключением лиц, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций,, индивидуальных предпринимателей.

Требования настоящего подпункта не распространяются на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения, социального обслуживания населения, образовательные и иные организации, определённые Штабом по результатам рассмотрения обращений работодателей.";

2) подпункт 7.11 пункта 7 признать утратившим силу;

3) в пункте 8:

а) в подпункте 8.8 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заметить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

б) в подпункте 8.11 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заменить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

в) в абзаце пятом подпункта 8.12 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заменить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

4) в пункте 9:

а) дополнить новым подпунктом 9.5 следующего содержания:

"9.5. По осуществлению проката спортивного инвентаря и организации работы катков (ледовых площадок) обеспечить:

дезинфекцию спортивного инвентаря после каждого использования;

возможность обработки индивидуального инвентаря и специальных приспособлений личного назначения (шлемов, очков и др.) посетителями объекта самостоятельно;

дезинфекцию помещений раздевалок;

единовременное нахождение в раздевалке клиентов из расчёта 1 человек на 7 квадратных метров и социальное дистанцирование при наличии очереди в раздевалку и на ледовую площадку;

термометрию лиц перед допуском на ледовую площадку с отказом в доступе лиц с температурой тела 37° С и выше;

единовременное нахождение на ледовой площадке клиентов из расчёта 1 человек на 10 квадратных метров;

разделение потоков посетителей на вход-выход с ледовой площадки.";

б) подпункт 9.5 считать подпунктом 9.6;

5) в подпункте 16.5 пункта 16:

а) в подпункте 16.5.2 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заметить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

б) в подпункте 16.5.3 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заметить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

в) подпункт 16.5.4 изложить в следующей редакции:

"16.5.4. Осуществление во взаимодействии с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области в ежедневном режиме мониторинга занятости обучающихся образовательных организаций в период каникул (с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года).";

6) пункт 18 дополнить подпунктом 18.3 следующего содержания:

"18.3. Определить порядок работы относящихся к объектам спорта катков (ледовых площадок), а также порядок проката на объектах спорта спортивного инвентаря с учётом санитарно-эпидемиологических требований и положений подпункта 9.5 пункта 9 настоящего указа.";

7) подпункт 21.3 пункта 21 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"разработать порядок работы организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области катков (ледовых площадок) и объектов проката спортивного инвентаря с учётом санитарно-эпидемиологических требований и положений подпункта 9.5 пункта 9 настоящего указа и обеспечить контроль его исполнения.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов




Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией