Указ губернатора Ульяновской области от 21 декабря 2020 года № 193 "О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7.2. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы:

7.2.1. Не менее 30 % штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), включая граждан, указанных в подпункте 7.2.2 настоящего подпункта.

7.2.2. Всех работников из числа лиц группы риска, а также беременных женщин, за исключением лиц, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций,, индивидуальных предпринимателей.

Требования настоящего подпункта не распространяются на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения, социального обслуживания населения, образовательные и иные организации, определённые Штабом по результатам рассмотрения обращений работодателей.";

2) подпункт 7.11 пункта 7 признать утратившим силу;

3) в пункте 8:

а) в подпункте 8.8 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заметить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

б) в подпункте 8.11 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заменить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

в) в абзаце пятом подпункта 8.12 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заменить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

4) в пункте 9:

а) дополнить новым подпунктом 9.5 следующего содержания:

"9.5. По осуществлению проката спортивного инвентаря и организации работы катков (ледовых площадок) обеспечить:

дезинфекцию спортивного инвентаря после каждого использования;

возможность обработки индивидуального инвентаря и специальных приспособлений личного назначения (шлемов, очков и др.) посетителями объекта самостоятельно;

дезинфекцию помещений раздевалок;

единовременное нахождение в раздевалке клиентов из расчёта 1 человек на 7 квадратных метров и социальное дистанцирование при наличии очереди в раздевалку и на ледовую площадку;

термометрию лиц перед допуском на ледовую площадку с отказом в доступе лиц с температурой тела 37° С и выше;

единовременное нахождение на ледовой площадке клиентов из расчёта 1 человек на 10 квадратных метров;

разделение потоков посетителей на вход-выход с ледовой площадки.";

б) подпункт 9.5 считать подпунктом 9.6;

5) в подпункте 16.5 пункта 16:

а) в подпункте 16.5.2 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заметить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

б) в подпункте 16.5.3 слова "с 16 по 22 ноября 2020 года" заметить словами "с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года";

в) подпункт 16.5.4 изложить в следующей редакции:

"16.5.4. Осуществление во взаимодействии с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области в ежедневном режиме мониторинга занятости обучающихся образовательных организаций в период каникул (с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года).";

6) пункт 18 дополнить подпунктом 18.3 следующего содержания:

"18.3. Определить порядок работы относящихся к объектам спорта катков (ледовых площадок), а также порядок проката на объектах спорта спортивного инвентаря с учётом санитарно-эпидемиологических требований и положений подпункта 9.5 пункта 9 настоящего указа.";

7) подпункт 21.3 пункта 21 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"разработать порядок работы организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области катков (ледовых площадок) и объектов проката спортивного инвентаря с учётом санитарно-эпидемиологических требований и положений подпункта 9.5 пункта 9 настоящего указа и обеспечить контроль его исполнения.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов











