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25.12.2020 17:08
Рубрика: Общество

В 2020 году более 3,5 млн россиян сдали нормы ГТО

Текст: Светлана Ментюкова

В 2020 году в рамках проекта "Спорт - норма жизни" введено в эксплуатацию более 150 спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты", подводя итоги года по реализации Национального проекта "Демография". Более 3,5 млн россиян прошли до конца все испытания комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

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"Так, по итогам 2020 года благодаря нацпроекту "Демография" введено в эксплуатацию более 150 объектов спорта, в том числе: 9 крытых ледовых катков; 12 спортивных залов; 20 физкультурно-оздоровительных комплексов; 5 плавательных бассейнов; 104 спортивные площадки шаговой доступности, в том числе в сельской местности", - говорится в сообщении.

Комплекты оборудования для создания 372 площадок для подготовки сдачи нормативов "Готов к труду и обороне" (ГТО), более 70 футбольных полей, 40 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа поставлены в регионы.

В общей сложности, отмечается в сообщении, за период внедрения комплекса ГТО, с 1 сентября 2014 года по 1 декабря 2020 года, прошли регистрацию на интернет-портале комплекса "Готов к труду и обороне" более 14,2 млн россиян, или 10,5% от общей численности населения старше 6 лет.

"Из общего числа участников физкультурно-спортивного движения "Комплекс ГТО" 60%, или более 8 млн, участников страны приняли участие в выполнении нормативов испытаний ГТО. 44% россиян от общего числа приступивших к тестированию, или более 3,5 млн человек, завершили их выполнение и показали высокий уровень физической подготовленности, соответствующий бронзовому, серебряному и золотому знакам отличия ГТО", - подчеркнули в АНО "Национальные приоритеты".

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В 2020 году гранты на развитие получили 25 некоммерческих спортивных объединений, на финансирование спортивных проектов государством было выделено 185 млн рублей, 7,4 тысячи специалистов в сфере физической культуры и спорта прошли дополнительное обучение.

Согласно проекту, к 2024 году количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно возрасти до 55% от населения Российской Федерации, а к 2030 году данный показатель должен достигнуть 70%.

В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" планируется повысить доступность спортивной инфраструктуры для каждого жителя страны. "Более 500 спортивных объектов откроют свои двери для спортсменов к 2024 году: в 2021-2023 годах в России будет построено и введено в эксплуатацию 6 региональных центров по хоккею, 25 крытых футбольных манежей, 26 крытых катков с искусственным льдом, 134 физкультурно-оздоровительных комплекса", - подчеркивается в сообщении.

Общество Здоровье Спорт Спортивная жизнь Физкультура Национальные проекты 2019-2024

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