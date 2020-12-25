В январе может вырасти число обманутых дольщиков

Мораторий на включение строящихся домов в разряд проблемных продлеваться не будет. Об этом рассказал на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мораторий до января 2021 года был введен в апреле нынешнего года для поддержки строительной отрасли в период пандемии. Продлевать его правительство не планирует, антикризисные меры сработали, сказал Хуснуллин.

Лучше сейчас подвести черту и понять, какое количество обманутых дольщиков добавится по итогам этого года, считает вице-премьер. Пока, по данным регионов, массового появления обманутых дольщиков не предвидится, сообщил Хуснуллин. Их количество должно увеличиться очень незначительно.