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Текст:   Марина Трубилина 
13:45 25.12.2020

В январе может вырасти число обманутых дольщиков

Мораторий на включение строящихся домов в разряд проблемных продлеваться не будет. Об этом рассказал на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Реформа долевого строительства жилья помогла уже 44 тысячам дольщиков

Мораторий до января 2021 года был введен в апреле нынешнего года для поддержки строительной отрасли в период пандемии. Продлевать его правительство не планирует, антикризисные меры сработали, сказал Хуснуллин.

Лучше сейчас подвести черту и понять, какое количество обманутых дольщиков добавится по итогам этого года, считает вице-премьер. Пока, по данным регионов, массового появления обманутых дольщиков не предвидится, сообщил Хуснуллин. Их количество должно увеличиться очень незначительно.

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