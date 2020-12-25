В Киргизии скончался старейший священник

В столице Киргизии на 87-м году жизни скончался старейший священник Бишкекской и Киргизстанской епархии Валентин Никонов.

Как рассказали в епархии, митрофорный протоирей (старший священник) прослужил в священном сане более 60 лет.

- Валентин Никонов родился 15 августа 1934 года на Среднем Урале в городе Алапаевск в крестьянской семье. С юных лет будущий священник пономарил в местной церкви. До 1963 года иерей Валентин Никонов служил на приходах Курганской и Свердловской епархии. Затем по благословению владыки Флавиана, был переведен в Ташкентскую и Среднеазиатскую епархию. С тех пор отец Валентин уже навсегда остался служить в Средней Азии. В 1974 году священник был переведен в Киргизию, - рассказали в епархии.