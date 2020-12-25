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25.12.2020 07:51
Рубрика: В мире

В Киргизии скончался старейший священник

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Валентин Никонов. Фото: Бишкекская и Киргизстанская епархия Валентин Никонов. Фото: Бишкекская и Киргизстанская епархия
Валентин Никонов. Фото: Бишкекская и Киргизстанская епархия

В столице Киргизии на 87-м году жизни скончался старейший священник Бишкекской и Киргизстанской епархии Валентин Никонов.

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Как рассказали в епархии, митрофорный протоирей (старший священник) прослужил в священном сане более 60 лет.

- Валентин Никонов родился 15 августа 1934 года на Среднем Урале в городе Алапаевск в крестьянской семье. С юных лет будущий священник пономарил в местной церкви. До 1963 года иерей Валентин Никонов служил на приходах Курганской и Свердловской епархии. Затем по благословению владыки Флавиана, был переведен в Ташкентскую и Среднеазиатскую епархию. С тех пор отец Валентин уже навсегда остался служить в Средней Азии. В 1974 году священник был переведен в Киргизию, - рассказали в епархии.

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