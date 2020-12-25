Володин оценил значение решения по статусу русского языка в Молдавии

Закрепление русского языка как языка межнационального общения открывает гражданам Молдавии новые возможности для самореализации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером молдавского парламента Зинаидой Гречаный и экс-президентом страны Игорем Додоном​​​.

"Это шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия", - объяснил глава нижней палаты, которого цитирует сайт Госдумы.

Решение важно и для России, потому что "мы сможем более эффективно развивать отношения в экономике, в культуре, в образовании", добавил спикер.

Кроме того, председатель Госдумы отметил важность сохранения общей исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, а также необходимость защитить суверенитет двух государств.

Парламент Молдавии 16 декабря закрепил за русским языком статус языка межнационального общения. Новый закон обязывает государственных служащих по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно.