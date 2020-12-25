Время осмотра пациента врачом увеличилось вдвое

Благодаря внедрению принципов "Бережливого производства" время приема у врача в поликлинике увеличилось вдвое. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

В нем отмечается, что "за счет оптимального распределения нагрузки между врачом и медицинской сестрой время работы врача непосредственно с пациентом увеличилось более чем в 2 раза". Помимо этого, поликлиники разделили потоки пациентов и обязанности персонала, ввели электронную запись. В результате время ожидания в очереди у регистратуры и кабинета врача уменьшилось более чем в 3 раза, а для прохождения диспансеризации стало достаточно одного или двух визитов вместо пяти.

Отмечается, что в 2020 году бережливые технологии успешно применялись не только в поликлиниках, но также некоторых стационарах, прежде всего, для организации работы приемных отделений.

Помимо этого, в АНО "Национальные приоритеты" рассказали, что в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионах заработали более тысячи передвижных медицинских комплексов, построено более 350 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий и открыто более 75 вертолетных площадок для санитарной авиации.