Новости

Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились 14:14
Москвичам рассказали, когда растает снег 14:13
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры 14:12
Решетников назвал причины ускорения инфляции 14:03
Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб 14:02
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга 13:58
Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей 13:55
Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 13:55
В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
В Ялте ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую 12:51
Умер фантаст Джеймс Ганн 12:48
У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски 12:34
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 12:34
"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года 12:11
В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт 12:06
Анжелика Варум поделилась секретами праздника 11:52
Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике 11:40
Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 декабря 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 года № 1607 "О выходном дне в 2020 году"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

соответствии со статьями 5, 6, 22, 111 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 73 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации от 23 декабря 2020 года постановляю:

1. Объявить 31 декабря 2020 года выходным днем для государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), работников организаций, финансируемых за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

2. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления, работодателям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия), объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией