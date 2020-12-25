Указ главы Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 года № 1607 "О выходном дне в 2020 году"

соответствии со статьями 5, 6, 22, 111 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 73 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации от 23 декабря 2020 года постановляю:

1. Объявить 31 декабря 2020 года выходным днем для государственных гражданских служащих и работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), работников организаций, финансируемых за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

2. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления, работодателям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия), объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







