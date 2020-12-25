Закон Ярославской области от 22 декабря 2020 года № 101-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Ярославской областной Думой 11 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 770 705 600 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) в сумме 17 021 536 300 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 698 439 600 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17 770 705 600 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 942 505 100 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18 693 885 100 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 17 825 981 100 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 817 174 300 рублей, и на 2023 год в сумме 19 781 386 300 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 18 831 764 900 рублей и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 898 891 700 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18 693 885 100 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 882 102 800 рублей, и на 2023 год в сумме 19 781 386 300 рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 825 900 600 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС и бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда в 2021 году

1. Для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования утвердить на 2021 год нормированный страховой запас Фонда в сумме 1 902 893 400 рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее - финансовое обеспечение мероприятий);

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 162 Закона Ярославской области от 26.06.2008 № 28-з "О бюджетном процессе" установить, что основаниями для внесения в 2021 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда являются:

1) использование остатков по состоянию на 1 января 2021 года средств:

а) штрафов, пеней, неустоек, в том числе поступивших в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года (за исключением средств, поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации")), направляемых в 2021 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области;

б) неналоговых доходов бюджета Фонда, поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", направляемых в 2021 году на финансовое обеспечение мероприятий;

в) денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Фонда, сформированного за счет средств неналоговых доходов в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", направляемых в 2021 году на финансовое обеспечение мероприятий;

г) нормированного страхового запаса Фонда, сформированного в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" за счет средств субвенции бюджета ФОМС, перечисленных Фондом в бюджет ФОМС и возвращенных ФОМС в бюджет Фонда в 2021 году после принятия решения о наличии в них потребности, направляемых в 2021 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в части финансового обеспечения мероприятий;

2) поступление в 2021 году доходов сверх объемов, утвержденных настоящим Законом:

а) штрафов, пеней, неустоек, в том числе поступивших в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года (за исключением средств, поступивших на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"), направляемых в 2021 году на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области;

б) межбюджетных трансфертов, полученных Фондом от других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской области, направляемых в 2021 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ярославской области в части расходов на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования)" классификации расходов бюджетов, в целях отражения расходов Фонда по возмещению другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ярославской области лицам, застрахованным на территории Ярославской области, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования" классификации расходов бюджетов, между видами расходов в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных настоящим Законом на их исполнение в текущем финансовом году.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в 2021 году

Установить для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ярославской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам за январь 2021 года и последующие периоды, и в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию в 2021 году по дифференцированным подушевым нормативам за декабрь 2020 года.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ярославской области Д.Ю.Миронов







