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25.12.2020 17:31
Рубрика: Экономика

За три квартала экспорт продукции АПК увеличился более чем на 15%

Текст: Татьяна Карабут

За январь-октябрь этого года экспорт продукции АПК увеличился на 15,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил 23,5 млрд долларов, сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
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Большая часть поставок пришлась на зерновые - 7,6 млрд долларов. Продукция масложировой отрасли была поставлена на внешние рынки на 3,8 млрд долларов, рыба и морепродукты - 4,4 млрд долларов, мясная и молочная продукция - 947,2 млн долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 3,5 млрд долларов. На прочие поставки пришлось 3,3 млрд долларов.

Увеличению поставок помогло расширение доступа на внешние рынки, отмечают в организации. Агропродукция из России поставляется в 157 стран мира. В 2020 году был открыт доступ российской продукции на рынки 17 стран по 27 товарным позициям.

При этом в 2020 году Минсельхоз подготовил обновленную версию федерального проекта по экспорту продукции АПК в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По ней поставки продовольствия на мировой рынок должны увеличиться до 45 млрд долларов к 2030 году. Ранее такую цель планировалось достичь к 2024 году.

Фото: iStock
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Для экспортеров промышленных товаров и продукции АПК в рамках нацпроекта действует несколько финансовых и нефинансовых мер господдержки на всех этапах жизненного цикла экспортных проектов: субсидии, помощь в анализе рынков сбыта товаров, поиске потенциальных покупателей, содействие в выставочных проектах.

Всего по итогам трех кварталов 2020 года объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров составил 111,4 млрд долларов. Это больше того же периода прошлого года на 2,1%. По данным Федеральной таможенной службы, в январе-сентябре 2020 года весь российский экспорт составил 240,8 млрд долларов.

Экономика АПК Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Правительство Минфин ФТС

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