Распоряжение губернатора Забайкальского края от 15 декабря 2020 года № 581-р

1. Перенести выходной день с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года для государственных гражданских служащих Забайкальского края, работников государственных органов Забайкальского края, работников государственных предприятий и государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, с соблюдением трудового законодательства.

2. Рекомендовать перенести выходной день с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года:

1) органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края для муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Забайкальского края;

2) организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского края.

А.М.Осипов







