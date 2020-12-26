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26 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Чукотского автономного округа от 24 декабря 2020 года № 413-рг "О выходном дне 31 декабря 2020 года"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 26 декабря 2020 г.

В целях создания наиболее благоприятных условий для подготовки к предстоящим Новогодним каникулам, в соответствии со статьёй 6 Трудового кодекса Российской Федерации,

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа, а также подведомственных им государственных учреждений (предприятий) издать локальные правовые акты об установлении выходного дня 31 декабря 2020 года.

2. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Чукотского автономного округа, установить выходной день 31 декабря 2020 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Крайний Север" и разместить на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Р.В.Копин



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