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Экстренно госпитализирована Марина Зудина, вдова Олега Табакова

Новости
    26.12.2020, 14:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

55-летняя актриса Марина Зудина, вдова Олега Табакова, была экстренно госпитализирована в Москве.

Как передает tv-5, артистка "почувствовала себя нехорошо - ей вызвали скорую помощь". И в результате осмотра медиками было принято решение о необходимости госпитализации.

Сейчас артистка, по информации канала, находится в одной из столичных клиник.

По предварительным данным, у женщины диагностирована вертебро-базилярная недостаточность - нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока.

В 2006 году Зудина была удостоена звания народной артистки России.

Ее супруг, народный артист России Олег Табаков, скончался на 83-м году жизни 12 марта 2018 года.

У пары двое детей - сын Павел и дочь Мария.

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