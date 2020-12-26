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26.12.2020 07:27
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал о влиянии белка на выработку антител к COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недостаточное количество употребляемого человеком белка может сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации. Об этом рассказал глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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По его словам, количество белковой пищи очень влияет на выработку антител, так как данный процесс энергетически затратен. "Поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет", - объяснил ученый ТАСС. Гинцбург подчеркнул, что после прививки людям нужно делать упор на потребление качественного белка.

Кроме того, на формировании антител и иммунитета могут повлиять большое количество алкоголя и стресс. Гинцбург объяснил, что гормоны прочно связаны с иммунной системой. Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, "поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела", - заключил глава НИЦ.

Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19. "Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются", - сообщила Драпкина.

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