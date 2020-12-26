Гинцбург рассказал о влиянии белка на выработку антител к COVID-19

Недостаточное количество употребляемого человеком белка может сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации. Об этом рассказал глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, количество белковой пищи очень влияет на выработку антител, так как данный процесс энергетически затратен. "Поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет", - объяснил ученый ТАСС. Гинцбург подчеркнул, что после прививки людям нужно делать упор на потребление качественного белка.

Кроме того, на формировании антител и иммунитета могут повлиять большое количество алкоголя и стресс. Гинцбург объяснил, что гормоны прочно связаны с иммунной системой. Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, "поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела", - заключил глава НИЦ.

Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19. "Наличие в крови антител иммуноглобулина класса G к коронавирусу свидетельствует о перенесенном заболевании COVID-19. Пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, в настоящий момент не вакцинируются", - сообщила Драпкина.