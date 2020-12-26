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26.12.2020 18:45
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион призвал делать прививку от коронавируса

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

"Я бы посоветовал всем, кто имеет такую возможность, вакцинироваться от коронавируса, - заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), - и тем, кто уже переболели, и в особенности, конечно, тем, кто еще не заболел".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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При этом митрополит Иларион заметил что и он лично, и Русская православная церковь не принимают участия в кампании по вакцинированию. "Просто я сам сначала перенес эту болезнь, а потом, спустя несколько месяцев, вакцинировался, и другим рекомендую сделать то же самое", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия-24". Так он ответил на вопрос ведущей о том, какие бы пожелания он высказал бы православным в преддверии Нового года.

Справка "РГ"

10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря в Минздраве РФ заявили о том, что вакцина доставлена во все регионы страны.

Общество Здоровье Общество Религия Вакцинация от коронавируса

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