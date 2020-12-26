Закон Мурманской области от 24 декабря 2020 года № 2583-01-ЗМО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Мурманской областной Думой 22 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области (далее также - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 639 110 208,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 700 177 600,00 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 639 110 208,00 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 19 515 163 801,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 536 695 300,00 рубля, и на 2023 год в сумме 20 602 386 894,00 рубля, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 582 579 200,00 рубля;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 19 515 163 801,00 рубля и на 2023 год в сумме 20 602 386 894,00 рубля.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы и бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2021 год формируются согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Направлять с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда фактически полученные при исполнении бюджета безвозмездные поступления сверх утвержденных настоящим Законом доходов на увеличение расходов соответственно целям их предоставления.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, уточнение применения кодов бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Фонда по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 5. Размер и цели использования средств нормированного страхового запаса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2021 год в объеме не более 2 855 232 941,00 рубля;

2) на 2022 год в объеме не более 2 978 009 398,67 рубля;

3) на 2023 год в объеме не более 3 135 446 447,67 рубля.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются для:

1) дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Мурманской области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.В.Чибис







