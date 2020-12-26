Закон Мурманской области от 24 декабря 2020 года № 2585-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Мурманской областной Думой 22 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год: прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 82 362 129,9 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 86 386 093,4 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2022 года в сумме 24 617 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 600 000,0 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 4 023 963,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 84 063 053,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 85 111 197,3 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 85 477 891,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 798 947,9 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 84 918 563,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 657 249,5 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2023 года в сумме 23 937 111,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2024 года в сумме 22 437 001,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 1 414 837,6 тыс. рублей, профицит областного бюджета на 2023 год в сумме 192 633,4 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов и поселений - органов государственной власти Мурманской области, являющихся получателями средств областного бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Составление и исполнение областного бюджета по доходам от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из областного бюджета осуществлять с применением кодов согласно приложению 1.1 к настоящему Закону.

Статья 3. Особенности администрирования доходов областного бюджета

Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня, организация и проведение которой осуществляются Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, подлежат перечислению в областной бюджет по нормативу 100 процентов.

Статья 4. Нормативы распределения доходов

1. Утвердить в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов:

1) доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков, а также доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляются в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных в границах муниципальных округов, городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты муниципальных округов, городских округов - 50 процентов;

в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов;

2) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

за земельные участки, расположенные в границах муниципальных округов, городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты муниципальных округов, городских округов - 50 процентов;

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов;

3) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным исполнительным органом государственной власти Мурманской области, государственными областными или муниципальными предприятиями либо государственными областными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

за земельные участки, расположенные в границах муниципальных округов, городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты муниципальных округов, городских округов - 50 процентов;

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов.

3. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 6.1 Закона Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Мурманской области, за исключением сумм указанных доходов, поступающих в бюджет Мурманской области в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет

Установить, что в 2021 году средства, поступающие на лицевые счета:

государственных областных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета;

государственных областных бюджетных и автономных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения в установленном порядке типа казенного учреждения на бюджетное или автономное, в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых государственными областными учреждениями

1. Остатки средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами государственных областных бюджетных и автономных учреждений перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2021 году на единый счет областного бюджета, а также возвращаются на указанный казначейский счет в порядке, установленном Правительством Мурманской области, с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

2. Остатки средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2021 году на единый счет областного бюджета, а также возвращаются на указанный казначейский счет в порядке, установленном Правительством Мурманской области, с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году государственным областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

Статья 7. Поступление доходов в областной бюджет

Утвердить распределение доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5.1 к настоящему Закону.

Статья 8. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 8 090 927,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 152 328,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 8 190 324,9 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона:

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.1 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.1 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований на предоставление исполнительными органами государственной власти Мурманской области по решению Правительства Мурманской области в порядке, им установленном, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в случаях согласно приложению 14 к настоящему Закону и в порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области.

4. Установить, что гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в соответствии с решениями Правительства Мурманской области и устанавливаемым им порядком.

Статья 9. Имущественные взносы в некоммерческие организации

1. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и инноваций, создание благоприятных экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в 2021 году - в сумме 86 560,3 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 116 497,3 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 214 021,3 тыс. рублей.

2. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в 2021 году - в сумме 25 056,9 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 27 980,2 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 36 378,2 тыс. рублей.

3. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на обеспечение создания и (или) развития субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на сельских территориях, перечень которых определяется Правительством Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области" в 2021 году - в сумме 3 980,1 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 3 984,2 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 3 988,1 тыс. рублей.

4. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на предоставление услуг в сфере повышения производительности труда в Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Арктический центр компетенций" в 2021 году - в сумме 19 500,0 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 19 440,1 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 24 017,9 тыс. рублей.

5. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в случаях согласно приложению 14 к настоящему Закону и в порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Мурманской области и подведомственных им государственных областных учреждений

1. Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве 29 штатных единиц.

2. Средства областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской области, используются в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели настоящим Законом.

Расходование средств областного бюджета, выделенных на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской области, осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

3. Установить, что должность помощника мирового судьи предусматривается в структуре аппарата мирового судьи следующих судебных участков:

судебный участок № 1 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 3 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Апатитского судебного района;

судебный участок № 2 Апатитского судебного района;

судебный участок № 3 Апатитского судебного района;

судебный участок № 1 Александровского судебного района;

судебный участок № 1 Кировского судебного района;

судебный участок № 2 Кировского судебного района;

судебный участок Полярнозоринского судебного района;

судебный участок № 1 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 3 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 1 Оленегорского судебного района;

судебный участок Ковдорского судебного района;

судебный участок № 1 Кольского судебного района;

судебный участок № 3 Кольского судебного района;

судебный участок № 1 Печенгского судебного района;

судебный участок № 2 Печенгского судебного района.

4. Установить, что должность секретаря суда предусматривается в структуре аппарата мирового судьи следующих судебных участков:

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 6 Первомайского судебного района города Мурманска.

Статья 11. Особенности определения бюджетных ассигнований в социальной сфере

1. Установить коэффициент индексации размеров выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", в 2021 году с 1 января 2021 года - 1,042.

2. Установить коэффициент индексации в 2021 году с 1 июня 2021 года:

1) размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", - 1,04;

2) размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,04;

3) размера возмещения стоимости услуг по погребению и размера социального пособия на погребение, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение", - 1,04;

4) размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,04;

5) размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,04;

6) размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате", - 1,04;

7) размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,04;

8) размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП "Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", - 1,04;

9) размера регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП "О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,04;

10) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,04;

11) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктами 6-8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", - 1,04;

12) размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке обеспечения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,04;

13) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, установленного пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 06.12.2019 № 2431-01-3MO "О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области", - 1,04.

3. Установить с 1 июня 2022 года и 1 июня 2023 года коэффициенты индексации к 2021 и 2022 годам соответственно:

1) размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", - 1,04;

2) размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,04;

3) размера возмещения стоимости услуг по погребению и размера социального пособия на погребение, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение", - 1,04;

4) размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,04;

5) размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,04;

6) размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате", - 1,04;

7) размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,04;

8) размеров выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", - 1,04;

9) размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП "Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", - 1,04;

10) размера регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП "О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,04;

11) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,04;

12) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктами 6-8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", - 1,04;

13) размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке обеспечения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,04;

14) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, установленного пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 06.12.2019 № 2431-01-3MO "О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области", - 1,04.

Статья 12. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить общий объем:

1) дотаций бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 4 593 623,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 425 489,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 397 928,8 тыс. рублей;

2) субсидий бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 8 209 248,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 568 422,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 182 981,0 тыс. рублей;

3) субвенций бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 15 729 544,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16 085 838,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 312 435,9 тыс. рублей;

4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 2 048 588,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 226 311,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 221 311,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону.

3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 13 и 13.1 к настоящему Закону, утверждается Правительством Мурманской области в соответствующем финансовом году.

4. Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований:

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется до 1 февраля 2021 года;

предусмотренных в соответствии с законом Мурманской области о внесении изменений в настоящий Закон или распределение которых утверждается Правительством Мурманской области, осуществляется не позднее 15 рабочих дней после дня вступления в силу указанного закона Мурманской области или нормативного правового акта Правительства Мурманской области.

5. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные на 2021 год на соответствующие цели (за исключением субсидий, предоставляемых за счет средств Дорожного фонда Мурманской области, субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду, субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области), направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Мурманской области для оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из областного бюджета.

6. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов субсидии областному бюджету из местных бюджетов не предоставляются.

7. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2021 год - 0,984806, на 2022 год - 0,968652, на 2023 год - 0,945738.

Установить коэффициент индексации бюджетной обеспеченности, установленной в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных районов, городских округов), на 2021 год - 1,223793, на 2022 год - 1,20256, на 2023 год - 1,18883.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 - 2023 годы - 0,9967.

8. Установить, что предоставление в 2021 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Мурманской области.

9. Правительство Мурманской области ежеквартально направляет в Мурманскую областную Думу отчет о перечислении межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

Статья 13. Особенности распределения (перераспределения) и предоставления межбюджетных трансфертов

1. Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в случае недостаточности средств местного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования. Предоставление данной дотации осуществляется при условии заключения соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования в соответствии с Порядком распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденным Правительством Мурманской области.

Муниципальные районы, являющиеся получателями в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляют распределение указанной дотации между поселениями, входящими в состав муниципального района, в случае недостаточности средств бюджета поселения после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования.

Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов иные дотации предоставляются в случаях:

предоставления из федерального бюджета областному бюджету иных дотаций для предоставления местным бюджетам;

предоставления местным бюджетам средств из резервного фонда Правительства Мурманской области.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в части федеральных средств в течение первых 5 рабочих дней 2021 года, в части областных средств в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом Министерством финансов Мурманской области.

В соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов Мурманской области в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

3. Утвердить Методику распределения субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Мурманской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в связи с осуществлением переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Мурманской области осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых местным бюджетам.

5. Утвердить нормативы затрат на одного работника, применяемые для определения объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области:

распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов;

распределение средств, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области", за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади, и Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области".

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и со статьей 36 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области" на 2021 год иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области:

перераспределение по решению Правительства Мурманской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Мурманской области, между мероприятиями программы и в пределах общей суммы, утвержденной законом об областном бюджете по соответствующей государственной программе Мурманской области;

перераспределение по решению Правительства Мурманской области бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах предусмотренного законом об областном бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на выполнение государственных функций на соответствующий финансовый год;

перераспределение бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и неработающим членам их семей, на уплату страховых взносов на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа и компенсацию расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, и членам их семей, а также работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, при переезде к новому месту жительства в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового договора и членам их семей;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам сверх установленного объема бюджетных ассигнований в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам, ранее сроков, определенных в кредитных договорах, на основании решений Правительства Мурманской области;

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), приоритетных региональных проектов, иных расходов областного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований, не отнесенных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели, в пределах общего объема расходов областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой услуг по доставке и пересылке денежных средств для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

3. Установить, что в 2021 году без внесения изменений в настоящий Закон не допускается уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и неработающим членам их семей, для направления их на иные цели, за исключением бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального бюджета, и бюджетных ассигнований для исполнения требований по исполнительным документам (исполнительному листу, судебному приказу), а также за исключением случаев, когда уменьшение обусловлено направлением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, и членам их семей, а также работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, при переезде к новому месту жительства в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового договора и членам их семей, и на уплату страховых взносов на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа в случаях, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 15. Объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области на 2021 год в сумме 585 995,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 489 434,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 479 332,2 тыс. рублей.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели.

2. Правительство Мурманской области предоставляет бюджетные кредиты местным бюджетам из областного бюджета на срок до пяти лет на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

3. Установить объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам:

в 2021 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 270 000,0 тыс. рублей;

в 2022 и 2023 годах в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 270 000,0 тыс. рублей, ежегодно.

4. Установить плату за пользование кредитами, предоставляемыми местным бюджетам:

на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых;

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, в размере 0,0 процента годовых.

5. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами (бюджетами муниципальных образований Мурманской области) бюджетных кредитов осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

6. Муниципальные образования Мурманской области, являющиеся получателями дотаций из областного бюджета, вправе не предоставлять обеспечение исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.1 к настоящему Закону.

Статья 18. Списание безнадежных к взысканию долгов

1. Правительство Мурманской области имеет право списывать безнадежные к взысканию долги по:

задолженности, сложившейся в результате исполнения гарантии администрации Мурманской области, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, выделенному в 1996 году из средств федерального бюджета, государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

остаткам переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии Мурманской области реструктуризированной задолженности сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам.

2. Списание осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

Статья 19. Государственные внутренние заимствования Мурманской области и предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области по государственным гарантиям Мурманской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 600 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке согласно приложению 8.1 к настоящему Закону.

5. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Мурманской области по возможным гарантийным случаям:

на 2021 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 600 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 20. Дорожный фонд Мурманской области

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области на 2021 год в размере 4 853 131,4 тыс. рублей, на 2022 год в размере 5 386 199,8 тыс. рублей, на 2023 год в размере 4 933 066,1 тыс. рублей.

Статья 21. Резервный фонд Мурманской области

Установить, что Резервный фонд Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не формируется.

Статья 22. Резервный фонд Правительства Мурманской области

Установить объем резервного фонда Правительства Мурманской области на 2021 год в размере 750 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 100 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 23. Особенности исполнения в 2021 году областного бюджета главными распорядителями средств областного бюджета и государственными учреждениями

1. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2021 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2021 год, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2021 года.

2. Средства бюджета Мурманской области, полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренные в бюджете Мурманской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство указанных домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, государственного контракта, заключенного в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Статья 24. Особенности применения законов Мурманской области

Установить:

1) в приложении к Закону Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,038, в 2022 году - 1,04 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году;

2) в пунктах 3, 4, 5 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,042, в 2022 году - 1,023 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году;

3) в пункте 6 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,038, в 2022 году - 1,04 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году;

4) в пункте 2 приложения 4 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,04, в 2022 году - 1,04 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году;

5) в приложении 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,019, в 2022 году - 1,01 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году; коэффициент индексации "U" равным в 2021 году 1,0, в 2022 году - 1,0 к 2021 году, в 2023 году - 1,005 к 2022 году;

6) в приложении 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,019, в 2022 году - 1,01 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году; коэффициент индексации "U" равным в 2021 году 1,171, в 2022 году - 1,06567 к 2021 году, в 2023 году - 1,02001 к 2022 году;

7) в приложении к Закону Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,023, в 2022 году - 1,04 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году;

8) в пункте 4 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "1р" на 2021 год 1,0806 к 2019 году, на 2022 год - 1,04 к 2021 году, на 2023 год - 1,04 к 2022 году;

9) в приложении к Закону Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО "Об ответственном обращении с животными в Мурманской области" коэффициент индексации "G1" равным в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году, в 2023 году - 1,0 к 2022 году; коэффициент индексации "G2" равным в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году, в 2023 году - 1,0 к 2022 году;

10) в пункте 1 приложения 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,049, в 2022 году - 1,0 к 2021 году, в 2023 году - 1,0 к 2022 году;

11) в приложении к Закону Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение" коэффициент индексации "G" равным в 2021 году 1,04, в 2022 году - 1,04 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году.

Статья 25

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 9 настоящего Закона.

2. Пункт 4 статьи 9 настоящего Закона вступает в силу со дня государственной регистрации автономной некоммерческой организации "Арктический центр компетенций".

Губернатор Мурманской области А.В.Чибис







