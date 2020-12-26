Общее число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 млн

Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило три миллиона человек (3 021 964). По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, умерли 54 226 человек, выздоровели 2 426 439 человек.

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 29 258 человек. В Москве за сутки подтверждено 7480 новых случаев.

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав разрешил применение "Спутник V" для вакцинации людей старше 60 лет.