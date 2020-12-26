Распоряжение губернатора Омской области от 25 декабря 2020 года № 178-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Города Омска деятельность в сферах перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, розничной торговли, энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в случае, если штатная численность их работников составляет 10 и более человек, обеспечить обязательное проведение в отношении не менее 10 процентов штатной численности работников лабораторных исследований в течение каждых 15 календарных дней на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) путем обращения в организации, допущенные к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







