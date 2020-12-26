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26.12.2020 08:55
Рубрика: Общество

Почти 40% россиян в 2021 году хотят обеспечить финансовую безопасность

Текст: Иван Черноусов

В наступающем году 40 процентов жителей России намерены сформировать финансовую подушку безопасности и научиться правильно распоряжаться деньгами, а еще треть планируют больше времени уделять дому и семье, передает РИА Новости.

Фото: iStock
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"Цели россиян на 2021 год: 39% - сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30% - больше времени уделять дому и семье", - говорится в исследовании.

Четверть опрошенных (24%) хотят в наступающем году вести более здоровый образ жизни - заняться спортом, похудеть, правильно питаться или избавиться от вредных привычек, а еще 7% респондентов готовятся совершить крупную покупку.

Почти половина россиян в новогоднюю ночь загадают желания, которые связаны со здоровьем, а пятая часть - с финансами. Путешествия среди россиян не так популярны - они набрали в опросе всего 7%, а крупные покупки - 4%. При этом желания загадывают три четверти россиян.

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