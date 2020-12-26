Боец ММА Исмаилов оштрафован на 10 тысяч рублей за провокацию драки

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов по решению суда заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки.

Инцидент произошел несколько дней назад во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в столице. Между боями в октагон вышел боец Владимир Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. В ходе общения двух спортсменов вспыхнула потасовка, переросшая в массовую драку.

В субботу прошло заседание Кунцевского суда, где было вынесено решение о наказании.

"Суд признал Магомеда Исмаилова виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния") и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказали ТАСС в суде.

Сам Исмаилов участников этой драки осудил.