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26.12.2020 03:20
Рубрика: Общество

В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

За минувшие 24 часа в столице России скончались 77 пациентов с COVID-19. За это же время было госпитализировано 1923 пациента с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в больницах Москвы сейчас находятся свыше 500 человек.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Основная масса заболевших (39,8%) - это люди в возрасте 18-45 лет. На втором месте (30,8%) - москвичи постарше (46-65 лет). Пожилых граждан среди тех, у кого положительный результат теста на SARS-CoV-2, всего 12 процентов. Есть в списке заболевших и лица старше 80 лет - их 4,7 процента.

Оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в Москве, в очередной раз напоминает: при любых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

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