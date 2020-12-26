В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом

За минувшие 24 часа в столице России скончались 77 пациентов с COVID-19. За это же время было госпитализировано 1923 пациента с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в больницах Москвы сейчас находятся свыше 500 человек.

Основная масса заболевших (39,8%) - это люди в возрасте 18-45 лет. На втором месте (30,8%) - москвичи постарше (46-65 лет). Пожилых граждан среди тех, у кого положительный результат теста на SARS-CoV-2, всего 12 процентов. Есть в списке заболевших и лица старше 80 лет - их 4,7 процента.

Оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в Москве, в очередной раз напоминает: при любых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.