По факту взрыва в нижегородской многоэтажке возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности - возбуждено в Нижнем Новгороде по факту пожара в многоэтажке на улице Березовской. Об этом сообщает СК по Нижегородской области.

По версии следствия, сегодня утром в квартире на 6 этаже произошел хлопок с последующим возгоранием. Погибла 54-летняя женщина, которая являлась инвалидом и состояла на учете у психиатра.

Сейчас следователи работают на месте происшествия. Назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и другие криминалистические экспертизы.