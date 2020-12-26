Жителей нижегородской многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Сегодня утром в доме №87 по улице Березовской начался пожар, в результате погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило около 9 часов утра. По прибытии спасатели обнаружили горение на 6 этаже. Были эвакуированы жители двух подъездов. Квартира площадью 60 квадратных метров сгорела.

Сейчас следственные органы проводят проверку о причинах пожара. В соцсетях появилась информация, что причиной стал взрыв газа, однако пока что сотрудники МЧС эту версию не подтверждают.

- Визуальный осмотр показал, что разрушения конструкций, тем более, несущих, нет. Что касается версий, то в причинах пока разбираются, - сообщил начальник ГУ МЧС по региону Валерий Синьков.

Эвакуированные жители временно размещены на базе школы №187. На 12 часов запланировано заседание городской комиссии по факту случившегося.