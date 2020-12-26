Под Псковом случился непроизвольный выстрел орудия боевой машины

В воинской части, дислоцированной в Пскове, случилось ЧП - произошел непроизвольный выстрел из пушки калибра 30 миллиметров. Никто не пострадал.

Об этом сообщило командование Псковского гарнизона, пишет ТАСС. Военные пояснили, что в результате выстрела металлическая болванка без взрывчатого вещества улетела на окраину города. Она попала в нежилое здание.

Инцидент случился 24 декабря в парке боевых машин. В это время там обслуживали технику и вооружение.

В настоящее время выяснением всех обстоятельств ЧП занимается командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов.