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26.12.2020 11:46
Рубрика: Происшествия

В Мурманской области спасли собак из горящего приюта

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В городе Апатиты Мурманской области сгорел мини-приют для бездомных животных, созданный городской общественной организацией защиты животных.

Приют размещался в здании на улице Чехова, которое загорелось вечером 25 декабря. Пожарные оперативно прибыли для тушения огня, но ближайшие к очагу пожара гидранты оказались завалены снегом. По этой причине автоцистернам пришлось преодолеть довольно большое расстояние, чтобы доставить воду для борьбы с огнем.

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К счастью, содержащихся в приюте животных удалось спасти.

- Мы разместили собак на временных передержках, - рассказала хозяйка приюта Оксана Геращенко. - Необходимо, чтобы люди, приютившие собак, отписались нам в соцсетях и сообщали о состоянии животных. Половина собак разбежалась во время тушения, сейчас мы их ищем.

Оксана Геращенко просит всех неравнодушных северян оказать помощь апатитским зоозащитникам. Приюту необходимы ошейники, поводки, намордники, цепи для собак, средства для приобретения корма. Номер телефона для связи и перевода пожертвований: +7-953-750-69-03.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область

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