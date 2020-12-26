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26.12.2020 19:45
Рубрика: Общество

На Кубани за неделю от COVID-19 скончалось 77 человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани, по официальным данным, за минувшие семь дней (с 20 декабря) от коронавируса скончалось 89 человек.

По состоянию на 26 декабря стало известно о 13 летальных случаях за сутки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все скончавшиеся на 26 декабря пациенты относились к старшей возрастной группе и имели много сопутствующих заболеваний. И во всех случаях у них был поставлен диагноз "двусторонняя пневмония".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Два человека умерли в краевой клинической больнице №1: это 48-летний житель Апшеронска и 47-летний мужчина из Северского района. У последнего был флеботромбоз - то есть закупорка сосудов.

В Каневском районе Кубани в специализированной клинической инфекционной больнице скончалась 49-летняя женщина, страдавшая гипертонией. А врачам краевой клинической больницы №2 в Краснодаре не удалось спасти 55-летнего местного жителя, у которого была желчнокаменная болезнь.

Еще два человека умерло в Тихорецкой ЦРБ: 49-летняя местная жительница и 64-летний мужчина из Кавказского района.

В Крымском районе края в ЦРБ скончалась 67-летняя женщина, которая также страдала гипертонией.

Двух пациентов болезнь забрала в горбольнице №5 в Сочи. Там у 65-летнего местного жителя было сопутствующее заболевание сердечно-сосудистой системы и почек, а у другого скончавшегося - 57-летнего туапсинца была ишемическая болезнь сердца и патологии желудочно-кишечного тракта.

В ЦРБ станицы Северской умерла 64-летняя женщина, у которой были такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет и патологии сердечно-сосудистой системы. В Лабинской ЦРБ скончалась 84-летняя местная жительница с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.

В Краснодаре в краевом госпитале ветеранов войн умерла женщина в возрасте 79 лет с сахарным диабетом и гипертонией, а в Новороссийске в инфекционной больнице №3 от осложнений после коронавируса и сопутствующих заболеваний скончался 69-летний мужчина.

С начала пандемии на Кубани, по официальным данным, скончалось 862 человека, которые имели диагноз COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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