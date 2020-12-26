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26.12.2020,  
09:11
Текст:  Николай Грищенко

Под Ростовом расчеты "Тор-М2" одновременно поразили 4 цели

Фото: Пресс-служба Южного военного округа Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Фото: Пресс-служба Южного военного округа

В Ростовской области боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" 150-й мотострелковой дивизии провели тактико-специальные учения. В качестве целей стали мишени-имитаторы крылатых ракет.

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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в ходе проверки боевой готовности зенитчики совершили марш в позиционный район.

Расчеты ЗРК "Тор-М2" отработали обнаружение и сопровождение различных воздушных целей, а также управление огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 15 километров.

"Экипаж мог отслеживать до четырех целей одновременно и наблюдать поражение в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства.

В маневрах участвовали более 100 военнослужащих и 50 единиц вооружения и военной техники.

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