Под Ростовом расчеты "Тор-М2" одновременно поразили 4 цели

В Ростовской области боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" 150-й мотострелковой дивизии провели тактико-специальные учения. В качестве целей стали мишени-имитаторы крылатых ракет.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в ходе проверки боевой готовности зенитчики совершили марш в позиционный район.

Расчеты ЗРК "Тор-М2" отработали обнаружение и сопровождение различных воздушных целей, а также управление огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальности до 15 километров.

"Экипаж мог отслеживать до четырех целей одновременно и наблюдать поражение в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства.

В маневрах участвовали более 100 военнослужащих и 50 единиц вооружения и военной техники.