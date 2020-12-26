В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня"

Похищенное в Таганроге с Ил-80 радиооборудование не представляет угрозу для военного потенциала страны и не связано с непосредственным предназначением "самолета Судного дня".

Как заявил ТАСС представитель Объединенной авиастроительной корпорации, вся специальная аппаратура после прибытия воздушного судна на авиазавод была демонтирована и отправлена в специальное хранилище.

"В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета", - сказали в ОАК.

Напомним, что 7 декабря неизвестные похитили с борта находящегося на ремонте воздушного командного пункта управления войсками Ил-80 блоки радиоаппаратуры на сумму более одного миллиона рублей. По факту хищения сотрудниками полиции Таганрога возбуждено уголовное дело.

Первый полет Ил-80 совершил в 1985 году. Неофициальное название "самолет Судного дня" получил из-за того, что предназначался для обеспечения действий высшего военного и политического руководства СССР в случае ядерной войны.