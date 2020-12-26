Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на ЧР

Двукратная чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не смогла чисто откатать произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Спортсменка с ошибкой на приземлении прыгнула сольный тройной аксель, а затем упала с еще одного тройного акселя, который планировала сделать в каскаде с тройным риттбергером.

Напомним, что Лиза незадолго до турнира переболела коронавирусом. В связи с этим после короткой программы появилась информация, что фигуристка может сняться с произвольной программы. Как сказал журналистам тренер Алексей Мишин, состояние спортсменки неважное, вирус еще не отступил.