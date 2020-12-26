Закон Сахалинской области от 25 декабря 2020 года № 101-ЗО "О внесении изменения в статью 1 Закона Сахалинской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на 2021 год"

Принят Сахалинской областной Думой 24 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 1 Закона Сахалинской области от 30 сентября 2020 года № 67-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на 2021 год" (Губернские ведомости, 2020, 7 октября) изменение, заменив цифры "12912" цифрами "13604".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







