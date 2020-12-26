Судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в порт стоянки

Судно для достройки "Северного потока-2" "Фортуна" покинуло район проведения работ и вернулось в порт Висмар. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным международной системы позиционирования морских судов, сейчас "Фортуна" находится в 170 километрах от порта стоянки и в 100 километрах от места проведения работ в исключительной экономической зоне Германии.

Судно работало с 11 декабря над укладкой трубопровода. Всего планировалось построить 2,6 километра трубы на глубине в 30 метров. С 15 января "Фортуна" должна приступить к работам в исключительной экономической зоне Дании.