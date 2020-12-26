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26.12.2020 14:04
Рубрика: Экономика

Судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в порт стоянки

Текст: Иван Черноусов

Судно для достройки "Северного потока-2" "Фортуна" покинуло район проведения работ и вернулось в порт Висмар. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным международной системы позиционирования морских судов, сейчас "Фортуна" находится в 170 километрах от порта стоянки и в 100 километрах от места проведения работ в исключительной экономической зоне Германии.

Судно работало с 11 декабря над укладкой трубопровода. Всего планировалось построить 2,6 километра трубы на глубине в 30 метров. С 15 января "Фортуна" должна приступить к работам в исключительной экономической зоне Дании.

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