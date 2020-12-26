Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 88-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 15 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 22 529 713,0 тыс. рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 931 713,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 22 531 713,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 23 590 564,8 тыс. рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22 968 214,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 24 916 855,4 тыс. рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 24 264 135,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 23 590 564,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 24 916 855,4 тыс. рублей.

3. Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января текущего финансового года в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и источники формирования доходов бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Учесть в бюджете Фонда поступление доходов по основным источникам в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить:

1) распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Установить, что Фонд направляет средства, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде субвенции и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что Фонд направляет межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации для возмещения расходов за медицинскую помощь лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию на территории Удмуртской Республики, оказанную за пределами территории Удмуртской Республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

4. Установить, что Фонд направляет средства, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в медицинские организации для:

1) софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

2) осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения;

3) осуществления денежных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Статья 5. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас

1. Установить, что в составе расходов бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас, направляемый на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчёты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объёмов медицинской помощи, установленных Территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

2. Нормированный страховой запас Фонда формируется в составе расходов бюджета Фонда в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 326-ФЗ) и используется в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ и порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, установленным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что нормированный страховой запас Фонда формируется с учётом:

1) остатков средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января текущего финансового года;

2) остатков средств по состоянию на 1 января текущего финансового года при условии их направления на цели, установленные частью 1 настоящей статьи.

4. Установить нормированный страховой запас Фонда:

1) на 2021 год в размере 3 434 336,2 тыс. рублей, в том числе:

а) для дополнительного финансового обеспечения реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в размере 1 827 642,8 тыс. рублей;

б) для расчётов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в размере 1 526 693,4 тыс. рублей;

в) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в размере 80 000,0 тыс. рублей;

2) на 2022 год в размере 3 651 673,2 тыс. рублей;

3) на 2023 год в размере 3 906 189,9 тыс. рублей.

5. Установить, что при поступлении в бюджет Фонда средств, направляемых на формирование нормированного страхового запаса Фонда, сверх объёма, утверждённого настоящим Законом, общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда увеличивается на сумму дополнительных поступлений.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Удмуртской Республики, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших от Фонда в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, не использованные на начало текущего финансового года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляются в текущем финансовом году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики (в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования) с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2021 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются в 2021 году на реализацию этих мероприятий с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что Фонд в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году вправе вносить изменения в показатели доходов бюджета Фонда, предусмотренные приложением 2 к настоящему Закону, в части межбюджетных трансфертов в соответствии с предусмотренными бюджетными ассигнованиями и доведёнными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств из бюджета Удмуртской Республики и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Фонда сверх утверждённых настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что неналоговые доходы (без учёта средств, направляемых на формирование нормированного страхового запаса Фонда в части средств, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования), поступившие на счета по учёту средств обязательного медицинского страхования сверх объёма, утверждённого настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить, что неналоговые доходы, направляемые на формирование нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с частью 6.2 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ, поступившие на счета по учёту средств обязательного медицинского страхования сверх объёма, утверждённого настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

7. Установить, что возмещение расходов, произведённых сверх установленных настоящим Законом, за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Удмуртской Республики, в части возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами территории Удмуртской Республики, осуществляется с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 34 Закона Удмуртской Республики от 22 мая 2008 года № 18-РЗ "О бюджетном процессе в Удмуртской Республике" дополнительными основаниями для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанными с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон является перераспределение бюджетных ассигнований между группами (подгруппами, элементами) вида расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9. Установить, что поступившие в бюджет Фонда в 2021 году средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и других бюджетов бюджетной системы, которые в силу отсутствия определения их объёмов не могли быть учтены настоящим Законом на 1 января 2021 года, расходуются Фондом на цели, предусмотренные Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и другими нормативными правовыми актами, путём внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2021 год с последующим их отражением в настоящем Законе.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







