Закон Ульяновской области от 18 декабря 2020 года № 155-ЗО "О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области на 2021 финансовый год"

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 16 декабря 2020 года

Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 121-ЗО "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области на 2021 финансовый год" ("Ульяновская правда" от 13.10.2020 № 75) изменение, заменив в ней цифры "8777" цифрами "9247".

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов







